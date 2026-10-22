Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok.
Sattıkları otomobillere hikaye eklemek isteyen markaların fabrika çıkışı araçlarına ekledikleri özellikler görenleri şaşırtıyor.
Otomobil üreticilerinin araçlarına karakter ve hikaye katmak amacıyla tasarladığı sıra dışı donanımlar görenleri şaşırtıyor.
Geçmişten günümüze bagajda saklanan piknik masalarından kahve makinelerine, gece görüş sistemlerinden buz ünitelerine kadar uzanan bu yaratıcı dokunuşlar, sürüş deneyimini benzersiz kılmayı hedefliyor.
Standartların ötesine geçen bu çözümler, otomobil dünyasında unutulmaz birer detay olarak hafızalarda yer ediniyor.