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  4. Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok.

Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok.

Sattıkları otomobillere hikaye eklemek isteyen markaların fabrika çıkışı araçlarına ekledikleri özellikler görenleri şaşırtıyor.

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Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok. - Sayfa 1

Otomobil üreticilerinin araçlarına karakter ve hikaye katmak amacıyla tasarladığı sıra dışı donanımlar görenleri şaşırtıyor.

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Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok. - Sayfa 2

Geçmişten günümüze bagajda saklanan piknik masalarından kahve makinelerine, gece görüş sistemlerinden buz ünitelerine kadar uzanan bu yaratıcı dokunuşlar, sürüş deneyimini benzersiz kılmayı hedefliyor.

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Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok. - Sayfa 3

Standartların ötesine geçen bu çözümler, otomobil dünyasında unutulmaz birer detay olarak hafızalarda yer ediniyor.

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Fabrika çıkışı değişik özelliklerle gelen 7 otomobil ; Artık hiçbir otomobilde yok. - Sayfa 4

KAHVE MAKİNESİNDEN PİKNİK MASASINA…

İşte dünyanın en lüks otomobilinden orta segmentine bazı markaların kullandığı birbirinden farkı donanımlar:

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