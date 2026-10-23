Faiz yüzde 36'ya indi dengeler değişti! İşte dünya üzerinde en yüksek faiz oranına sahip 10 ülke
Türkiye’de politika faizinin 22 Ekim 2026 tarihli TCMB kararıyla yüzde 36’ya düşmesiyle faiz sıralamaları tekrardan gündemdeki yerini aldı. Dünyada en yüksek politika faizi uygulayan ülkeler içerisinde Venezuela ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin listedeki konumu da merak konusu oldu.
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Merkez bankalarının faiz kararları küresel ekonomide yakından takip edilirken, dünya genelinde politika faizi en yüksek olan ülkeler belli oldu. Türkiye’de faizin yüzde 36’ya gerilemesinin ardından gözler uluslararası sıralamaya çevrildi. Venezuela’nın zirvede yer aldığı listede, faiz oranları ülkelerin ekonomik koşulları ve para politikaları arasındaki farkları da ortaya koyuyor.
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