Faiz yüzde 36'ya indi dengeler değişti! İşte dünya üzerinde en yüksek faiz oranına sahip 10 ülke

Merkez bankalarının faiz kararları küresel ekonomide yakından takip edilirken, dünya genelinde politika faizi en yüksek olan ülkeler belli oldu. Türkiye’de faizin yüzde 36’ya gerilemesinin ardından gözler uluslararası sıralamaya çevrildi. Venezuela’nın zirvede yer aldığı listede, faiz oranları ülkelerin ekonomik koşulları ve para politikaları arasındaki farkları da ortaya koyuyor.