Fenomenler akın akın takipçilerini çağırıyor: Ama durum öyle değil, işte fiyasko olan 10 plaj!
Sosyal medya fenomenlerinin takipçilerini ısrarla çağırdığı fakat gidenlerin ise pişman olduğu öneri fiyaskosu 10 plaj. Hepsi de İstanbul’da bulunuyor.
İstanbul sahillerinde deniz sezonu devam ederken, bazı kıyı noktalarındaki kirlilik ve güvenlik sorunları tatilcileri hayal kırıklığına uğratıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın yetersiz su kalitesi raporları ve ziyaretçilerin dijital platformlardaki yoğun şikayetleri, özellikle belirli halk plajlarındaki bakımsızlığı gözler önüne serdi.
TEMİZLİK VE AKINTI KONUSUNDA ELEŞTİRİLER VAR
Yoğun kalabalık, temizlik eksikliği ve ani akıntı riskleri nedeniyle düşük puan alan bu sahiller, güvenli bir tatil arayan vatandaşların rotasını değiştirmesine yol açıyor.
İşte İstanbul’da düşük puan alan plajlar: