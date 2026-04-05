FIFA Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali olan ülkeler; Listeye Türkiye de girdi!
Genç yetenekleriyle ümit veren A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı listede 2026 Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali olan ülkeler sıralandı.
The Athletic via Sport Bible’ın hazırladığı verilere göre 2026 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmaya aday ülkeler sıralandı.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev turnuvanın şampiyonluk adayları arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yıldızlarıyla Avrupa futboluna damga vuran A Milli Futbol Takımımız, turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek ülkeler listesine adını yazdırdı.
Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yeteneklerle Kosova’yı eleyerek biletini kapan Bizim Çocuklar, otoriteler tarafından gizli favori gösteriliyor.