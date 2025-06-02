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  4. Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta?

2025 Voleybol Milletler Ligi ilk haftası 4 Haziran’da başlıyor. Filenin Sultanları Çin’de ilk hafta maçına 4 Haziran’da çıkacak. Milletler ligi için Filenin Sultanları’nın ilk hafta kadrosu açıklandı. Peki, İlk hafta kadrosunda kimler var? Fransa–Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? Fransa–Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 1

Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

 A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise ilk maçını Fransa’ya karşı oynayacak.

Türkiye - Fransa maçı 4 Haziran Çarşamba günü saat 06:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 2

Milletler ligi ilk haftanın kadrosu

Pasörler

Dilay Özdemir

 Elif Şahin

Pasör Çaprazları

 Alexia Karutasu

Smaçörler

 Hande Baladın

Ayşe Çürük

Derya Cebecioğlu

Meliha Diken

Saliha Şahin

Yaprak Erkek

Orta Oyuncular

Aslı Kalaç

Ayçin Akyol

Berka Buse Özden

Deniz Uyanık 

Liberolar

Simge Aköz

Eylül Akarçeşme Yatgın

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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 3

2025 Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı

 4 Haziran Çarşamba

06.30 | Fransa - Türkiye

6 Haziran Cuma

14.30 | Türkiye - Tayland

7 Haziran Cumartesi

10.00 | Türkiye - Polonya

8 Haziran Pazar

14.30 | Çin - Türkiye

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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta? - Sayfa 4

Miletler Ligi maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftada 18-21 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da, üçüncü haftada ise 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda’da mücadele edecek.

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