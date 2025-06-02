Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor! 4 Haziran Fransa–Türkiye maçı saat kaçta?
2025 Voleybol Milletler Ligi ilk haftası 4 Haziran’da başlıyor. Filenin Sultanları Çin’de ilk hafta maçına 4 Haziran’da çıkacak. Milletler ligi için Filenin Sultanları’nın ilk hafta kadrosu açıklandı. Peki, İlk hafta kadrosunda kimler var? Fransa–Türkiye maçı saat kaçta oynanacak? Fransa–Türkiye maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte detaylar…
Fransa - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise ilk maçını Fransa’ya karşı oynayacak.
Türkiye - Fransa maçı 4 Haziran Çarşamba günü saat 06:30’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milletler ligi ilk haftanın kadrosu
Pasörler
Dilay Özdemir
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Alexia Karutasu
Smaçörler
Hande Baladın
Ayşe Çürük
Derya Cebecioğlu
Meliha Diken
Saliha Şahin
Yaprak Erkek
Orta Oyuncular
Aslı Kalaç
Ayçin Akyol
Berka Buse Özden
Deniz Uyanık
Liberolar
Simge Aköz
Eylül Akarçeşme Yatgın
2025 Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı
4 Haziran Çarşamba
06.30 | Fransa - Türkiye
6 Haziran Cuma
14.30 | Türkiye - Tayland
7 Haziran Cumartesi
10.00 | Türkiye - Polonya
8 Haziran Pazar
14.30 | Çin - Türkiye
Miletler Ligi maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftada 18-21 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da, üçüncü haftada ise 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda’da mücadele edecek.