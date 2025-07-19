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  4. Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı!

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Peki, Geniş kadroda hangi isimler var? Filenin Sultanları hangi grupta yer alıyor? Filenin Sultanları hangi ülkeler ile mücadele edecek? İşte detaylar…

Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı! - Sayfa 1

Filenin Sultanları 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu

Pasörler

Arelya K. Koçaş
Cansu Özbay
Dilay Özdemir
Elif Şahin
Sıla Çalışkan

1 | 5
Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı! - Sayfa 2

Pasör Çaprazları

Alexia Karutasu
Aylin Uysalcan
Defne Başyolcu
Melissa Vargas

2 | 5
Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı! - Sayfa 3

Smaçörler 

Hande Baladın 
Derya Cebecioğlu 
Ebrar Karakurt 
İlkin Aydın 
Meliha Diken 
Saliha Şahin 
Yaprak Erkek 

3 | 5
Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı! - Sayfa 4

Orta Oyuncular 

Aslı Kalaç 
Berka Buse Özden 
Deniz Uyanık  
Eda Erdem Dündar  
Sinead Jack-Kisal 
Zehra Güneş 
 
Liberolar 
 
Eylül A. Yatgın 
Gizem Örge 
Simge Aköz 

4 | 5