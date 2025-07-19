Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı!
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Peki, Geniş kadroda hangi isimler var? Filenin Sultanları hangi grupta yer alıyor? Filenin Sultanları hangi ülkeler ile mücadele edecek? İşte detaylar…
Filenin Sultanları 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu
Pasörler
Arelya K. Koçaş
Cansu Özbay
Dilay Özdemir
Elif Şahin
Sıla Çalışkan
1 | 5
Smaçörler
Hande Baladın
Derya Cebecioğlu
Ebrar Karakurt
İlkin Aydın
Meliha Diken
Saliha Şahin
Yaprak Erkek
3 | 5