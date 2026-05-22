Fiyat kazanç oranı en iyi 20 şirket! ASELSAN'ı, Garanti'yi, OYAK'ı geride bıraktı

Savunma alanındaki yükselişiyle son dönemde Borsa İstanbul’un en çok konuşulan şirketlerinden biri olan ASELSAN, piyasa değerinde rekorlar kırmasına rağmen F/K performansında ilk 20’nin dışında kaldı. Companiesmarketcap tarafından yayımlanan güncel borsa verileri, yatırımcıların artık yalnızca büyüklüğe değil şirketlerin kâr üretme kapasitesine de odaklandığını ortaya koydu. Listede bankacılık ve teknoloji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekti.