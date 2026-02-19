Fiyat listeleri açıklandı bile! ABD’li 3 otomobil markası Türkiye pazarına giriyor.

Türkiye otomotiv pazarında heyecan verici bir dönem başlıyor. Uzun süredir hasretle beklenen ABD merkezli üç dev otomobil markası, resmi distribütörlük anlaşmalarıyla Türkiye’ye görkemli bir dönüş yapıyor. Sektörde dengeleri değiştirecek bu hamleyle birlikte, merakla beklenen güncel fiyat listeleri de nihayet gün yüzüne çıktı.