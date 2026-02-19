  1. Ekonomim
Fiyat listeleri açıklandı bile! ABD’li 3 otomobil markası Türkiye pazarına giriyor.

Türkiye’ye veda ettiğinden beri arkasından gözü yaşlı baktıran Cadillac, Chevrolet ile GMC markaları belli olan fiyat listesiyle geri dönüyor.

Türkiye otomotiv pazarında heyecan verici bir dönem başlıyor. Uzun süredir hasretle beklenen ABD merkezli üç dev otomobil markası, resmi distribütörlük anlaşmalarıyla Türkiye’ye görkemli bir dönüş yapıyor. Sektörde dengeleri değiştirecek bu hamleyle birlikte, merakla beklenen güncel fiyat listeleri de nihayet gün yüzüne çıktı.

Özellikle geniş SUV modelleri ve yüksek performanslı araçlarıyla tanınan bu ikonik markalar, teknolojik donanımları ve güçlü tasarımlarıyla yollara yeniden damga vurmaya hazırlanıyor.

Satış ve satış sonrası hizmet ağıyla kullanıcılarına güven tazeleyen üreticiler, 2026 yılı itibarıyla lüks ve konforu bir arada arayan Türk tüketicisinin ilk duraklarından biri olacak.

CADİLLAC, CHEVROLET VE GMC’DEN HEYECANLA BEKLENEN DÖNÜŞ

Otomobil uzmanı Ethem Sayın’ın sosyal medya hesabı X’te paylaştığı bilgiye göre satışı yapılacak modeller ve beklenen fiyat listesi şu şekilde;

