Fiyat – performans ürünü 3 telefon; Kamera yetenekleriyle öne çıkıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünenlerin merakla takip ettiği "en iyi cihazlar" listesi güncellendi. Listeye yeni katılan fiyat-performans odaklı 3 farklı telefon modeli, özellikle gelişmiş kamera yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Bütçe dostu olmalarının yanı sıra profesyonel fotoğraf kalitesi sunan bu modeller, cep telefonu pazarında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.
Kullanıcısına sunduğu yüksek performans ve teknik özelliklerin yanı sıra fiyatıyla da dikkati çeken cep telefonları şöyle:
XİAOMİ 15T PRO
Tam bir fiyat-performans ve ‘amiral gemisi katili’ olan Xiaomi 15T Pro, gücünü 3 nm mimarili MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Ekran tarafında liderliğe oynayan cihaz, 6.83 inçlik 144 Hz yüksek yenileme hızına sahip AMOLED bir panelle geliyor. Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera sisteminde; 50 MP ana kamera, 5x optik zoom yeteneğine sahip 50 MP periskop telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Bu donanım, 5500 mAh batarya, 90W kablolu ve 50W kablosuz HyperCharge teknolojisiyle destekleniyor.