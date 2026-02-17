Fiyatı duyan koşacak! Şok’a 18 Şubat Çarşamba Kişisel Filtre Kahve Makinesi geliyor
Kahve keyfi artık daha hesaplı. ŞOK’ta satışa çıkacak filtre kahve makinesi, fiyat-performans ürünü arayanlara cazip bir seçenek sunuyor.
BİNGO MATİK BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 419 TL
DURU GRANÜL KLASİK 1000 G 1 ALANA 1 BEDAVA
Fiyat: 345 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
NESTLE COFFEEMATE 625 G
Fiyat: 169 TL
KELLOGG’S COCOPOPS FILLS 310 G
Fiyat: 50 TL
ÜLKER KAKAOLU KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ
Fiyat: 65 TL
BABY TURCO ISLAK HAVLU 3X60 ADET
Fiyat: 45 TL
DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML
Fiyat: 45 TL
