  4. Fiyatı duyan koşacak! Şok’a 18 Şubat Çarşamba Kişisel Filtre Kahve Makinesi geliyor

Fiyatı duyan koşacak! Şok’a 18 Şubat Çarşamba Kişisel Filtre Kahve Makinesi geliyor

Kahve keyfi artık daha hesaplı. ŞOK’ta satışa çıkacak filtre kahve makinesi, fiyat-performans ürünü arayanlara cazip bir seçenek sunuyor.

Sayfa 1

LİO RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 L

Fiyat: 459 TL

MİS TAM YAĞLI KAYMAKLI YOĞURT 1 KG

Fiyat: 74,90 TL

1 | 9
Sayfa 2

BİNGO MATİK BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 419 TL

DURU GRANÜL KLASİK 1000 G 1 ALANA 1 BEDAVA

Fiyat: 345 TL

2 | 9
Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE COFFEEMATE 625 G

Fiyat: 169 TL

KELLOGG’S COCOPOPS FILLS 310 G

Fiyat: 50 TL

ÜLKER KAKAOLU KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ

Fiyat: 65 TL

BABY TURCO ISLAK HAVLU 3X60 ADET

Fiyat: 45 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 45 TL

3 | 9
Sayfa 4

ÇEK-BIRAK METAL ARABA 1:64 ÖLÇEKLİ

Fiyat: 59,95 TL

DISNEY PRINCESS MODA İKONU BEBEKLER 28 CM

Fiyat: 449 TL

4 | 9