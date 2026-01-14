Fiyatı gereksiz pahalı 12 otomobil; Rakamlar araba alacakların hayallerine limon sıkıyor
Türkiye’deki otomobil pazarında sorunsuzluğuyla nam salsa da fiyatıyla can yakan 12 otomobil gereksiz pahalılığıyla dikkat çekiyor.
Türkiye otomobil piyasasında son aylarda yaşanan sert fiyat artışları tüketicilerin erişimini zorlaştırıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma yüksek enflasyon artan vergi yükleri ve tedarik maliyetleri fiyat etiketlerini hızla yukarı taşıdı.
Sıfır araçlarda kampanyalar sınırlı kalırken ikinci el pazarında da benzer bir yükseliş görülüyor. Galericiler satış adetlerinin düştüğünü krediye erişimin zorlaştığını belirtiyor. Tüketici dernekleri şeffaf fiyatlandırma çağrısı yaparken sektör temsilcileri istikrar için vergi düzenlemesi ve kurda öngörülebilirlik talep ediyor.
Yetkililer kısa vadede geçici teşvikler uzun vadede ise yerli üretimi artıracak politikalarla arzı güçlendirmeyi rekabeti canlandırmayı ve fiyatları dengede tutmayı hedeflediklerini kamuoyuna duyurdu bugün resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre yeni önlemler planlanıyor yakında.