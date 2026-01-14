Fiyatı gereksiz pahalı 12 otomobil; Rakamlar araba alacakların hayallerine limon sıkıyor

Sıfır araçlarda kampanyalar sınırlı kalırken ikinci el pazarında da benzer bir yükseliş görülüyor. Galericiler satış adetlerinin düştüğünü krediye erişimin zorlaştığını belirtiyor. Tüketici dernekleri şeffaf fiyatlandırma çağrısı yaparken sektör temsilcileri istikrar için vergi düzenlemesi ve kurda öngörülebilirlik talep ediyor.