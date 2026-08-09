FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS)
A101 reyonlarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında resmen fırsat yağmuru başlıyor! Motosikletten beyaz eşyaya, teknolojik aksesuarlardan süpürgelere ve mutfak gereçlerine kadar her şey şok fiyatlarla geliyor. Bebek bezleri, temel gıdalar, kırtasiye ürünleri ve evcil hayvan mamalarındaki bu büyük avantajları sakın kaçırmayın. Acele eden kapar, bu fırsatları görmeden geçen çok pişman olur!
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PİRANHA 3386 20 W HIZLI ŞARJ ALETİ
Fiyat: 249 TL
PİRANHA 9992 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 549 TL
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SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 14,999 TL
MİDEA TEZGAH ALTI BUZDOLABI
Fiyat: 6,499 TL
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REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 109,990 TL
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