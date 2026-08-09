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  4. FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS)

FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS)

A101 reyonlarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında resmen fırsat yağmuru başlıyor! Motosikletten beyaz eşyaya, teknolojik aksesuarlardan süpürgelere ve mutfak gereçlerine kadar her şey şok fiyatlarla geliyor. Bebek bezleri, temel gıdalar, kırtasiye ürünleri ve evcil hayvan mamalarındaki bu büyük avantajları sakın kaçırmayın. Acele eden kapar, bu fırsatları görmeden geçen çok pişman olur!

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FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 1

PİRANHA 3386 20 W HIZLI ŞARJ ALETİ

Fiyat: 249 TL

PİRANHA 9992 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 549 TL

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FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

MİDEA TEZGAH ALTI BUZDOLABI

Fiyat: 6,499 TL

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FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 3

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

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FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 4

APRİLLA ŞARHLI EL SÜPÜRGESİ

Fiyat: 579 TL

ONVO DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE

Fiyat: 5,999 TL

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