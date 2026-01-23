Fiyatını kırsanız bile satılmıyor; Piyasaya asla tutunamayan 5 otomobil
Sezon hızlıyken bile piyasası diğer markalardan çok daha yavaş olan 5 otomobili haberimizde derledik.
Otomobil piyasasında bazı modeller, fiyatları emsallerinin çok altına çekilse bile alıcı bulmakta zorlanıyor. Bu araçların ortak sorunu ise yedek parça tedarikindeki güçlükler ve bu modellerden anlayan usta sayısının azlığı.
Piyasa hareketliyken dahi satış süreci oldukça yavaş ilerleyen bu otomobiller, yüksek bakım maliyetleri ve servis ağının yetersizliği nedeniyle riskli yatırım olarak görülüyor.
Parça bulunamadığı için aylarca sanayide bekleyen araçlar, kullanıcıların bu modellerden uzaklaşmasına neden olurken, ikinci el değer kayıpları da durdurulamıyor.