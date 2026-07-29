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  4. Fiyatlar dibe vurdu: Tarım Kredi 29-31 Temmuz 2026 Dev Fırsat Günleri başladı!

Fiyatlar dibe vurdu: Tarım Kredi 29-31 Temmuz 2026 Dev Fırsat Günleri başladı!

Tarım Kredi'de, 29-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak 3 günlük dev fırsat günleri başladı. Mutfak ve ev bütçesine büyük katkı sağlayan bu özel kampanya kapsamında zeytinyağı, süt, 2,5 kilogramlık pirinç ve tereyağı gibi temel gıda maddeleri çok cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Ayrıca ev hijyeninin vazgeçilmezleri olan tuvalet kağıdı ile çeşitli deterjanlarda da büyük indirimler uygulanıyor. Kaliteli ve bütçe dostu ürünleri kaçırmak istemeyenlerin 31 Temmuz'a kadar en yakın şubeyi ziyaret etmesi gerekiyor.

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Fiyatlar dibe vurdu: Tarım Kredi 29-31 Temmuz 2026 Dev Fırsat Günleri başladı! - Sayfa 1

OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 195 TL

ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 L

Fiyat: 229 TL

TARSÜT TEREYAĞ 1000 G

Fiyat: 429 TL

AQUABAR TOZ DETERJAN RENKLİLER-BEYAZLAR 6 KG

Fiyat: 139 TL

FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 48'Lİ

Fiyat: 369 TL

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Fiyatlar dibe vurdu: Tarım Kredi 29-31 Temmuz 2026 Dev Fırsat Günleri başladı! - Sayfa 2

ÇARŞAMBA FIRSATI

TARIM KREDİ YAĞLI SALAMURA SİYAH ZEYTİN 1000 G

Fiyat: 139,90 TL

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