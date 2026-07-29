Fiyatlar dibe vurdu: Tarım Kredi 29-31 Temmuz 2026 Dev Fırsat Günleri başladı!
Tarım Kredi'de, 29-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak 3 günlük dev fırsat günleri başladı. Mutfak ve ev bütçesine büyük katkı sağlayan bu özel kampanya kapsamında zeytinyağı, süt, 2,5 kilogramlık pirinç ve tereyağı gibi temel gıda maddeleri çok cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Ayrıca ev hijyeninin vazgeçilmezleri olan tuvalet kağıdı ile çeşitli deterjanlarda da büyük indirimler uygulanıyor. Kaliteli ve bütçe dostu ürünleri kaçırmak istemeyenlerin 31 Temmuz'a kadar en yakın şubeyi ziyaret etmesi gerekiyor.
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OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 195 TL
ANADOLU RIVIERA ZEYTİNYAĞI 1 L
Fiyat: 229 TL
TARSÜT TEREYAĞ 1000 G
Fiyat: 429 TL
AQUABAR TOZ DETERJAN RENKLİLER-BEYAZLAR 6 KG
Fiyat: 139 TL
FAMILIA NATURAL TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 48'Lİ
Fiyat: 369 TL
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