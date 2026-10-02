FİYATLARI GÖREN ŞAŞIRACAK! BİM YEPYENİ 4 EKİM PAZAR KATALOĞU (BİM 4-10 EKİM)
BİM'den beklenen haber geldi! 4 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak 4-10 Ekim aktüel kampanyasının kataloğu resmen yayınlandı. Bu hafta BİM rafları baştan aşağı yenileniyor ve her bütçeye uygun fırsatlar sunuluyor. Pazar sabahı mağazalarda izdiham yaşanması beklenirken kampanya sadece bir hafta geçerli olacak. Stoklar bitmeden yakalamak isteyenler için liste haberimizde! BİM'e gitmeden önce mutlaka inceleyin. İşte BİM 4-10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi...
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