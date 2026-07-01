Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor!
Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor!
BİM’de bugün, mutfak düzenini yenilemek isteyenler için Fly marka Göcek mutfak dolabı satışa sunuluyor. Beyaz melamin kaplı yonga levha gövde ve kapak yapısına sahip olan bu model, 28 mm kalınlığındaki siyah laminant tezgahıyla modern bir uyum yakalıyor. Plastik ayaklı ve melamin kaplı bazaya sahip olan, evye hariç olarak demonte şekilde gönderilen bu kullanışlı ürünü kaçırmayın.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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