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  4. Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor!

Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor!

BİM’de bugün, mutfak düzenini yenilemek isteyenler için Fly marka Göcek mutfak dolabı satışa sunuluyor. Beyaz melamin kaplı yonga levha gövde ve kapak yapısına sahip olan bu model, 28 mm kalınlığındaki siyah laminant tezgahıyla modern bir uyum yakalıyor. Plastik ayaklı ve melamin kaplı bazaya sahip olan, evye hariç olarak demonte şekilde gönderilen bu kullanışlı ürünü kaçırmayın.

Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 33,900 TL

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Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 24,900 TL

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Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 17,900 TL

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Fonksiyonel ve zarif tasarım: BİM'e bugün Fly Göcek Mutfak Dolabı geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE


Fiyat: 19,900 TL

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