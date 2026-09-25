Forbes açıkladı Türkiye'den tek yer listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi 20 seyahat noktası

Küresel anlamda en yaygın seyahat rotaları belli olurken, Forbes’un 2026 listesi dikkat çekti. Lüks konaklama opsiyonları, zengin mutfağı ve çeşitli ülkelerden turistleri misaifr eden yapısıyla öne çıkan Türkiye’den bir destinasyon da dünyanın en iyi 20 seyahat noktası arasında gösterildi.