FORBES araştırdı liste ortaya çıktı! Kadınlar için çalışılacak en iyi 10 şirket

İş dünyasında kadın çalışanlara sunulan haklar ve fırsat eşitliği giderek daha fazla önem kazanıyor. Forbes, kadınlar için en iyi çalışma ortamını sağlayan şirketleri sıraladığı araştırmasını bu yıl altıncı kez yayımladı. Listede kadın çalışanlara yönelik uygulamalarıyla öne çıkan 10 şirket yer aldı.