Forbes listesi güncellendi. Artık en zenginler arasında 11 Türk yer alıyor.
Forbes tarafın 2026’da güncellediği bilgiye göre en zenginler listesinde 11 Türk ve aile yer aldı. Türk isimlerin toplam serveti ise 53,2 milyar dolar hesaplandı.
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Forbes’un açıkladığı servet sıralaması, Türkiye’nin en zengin isimlerini yeniden gündeme taşıdı.
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Ekim 2026 itibarıyla yayımlanan listede, Türkiye’den iş insanları ve önde gelen aileler dikkat çekti.
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Milyarlarca dolarlık servetleriyle öne çıkan isimler arasında Hamdi Ulukaya, Koç ailesi ve Murat Ülker de yer aldı.
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