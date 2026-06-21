Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor.
Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı markaların da dahil olduğu ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026’ listesini Forbes Türkiye ve Statista açıkladı.
Uluslararası araştırma kuruluşlarının ortak çalışmasıyla Türkiye’nin en başarılı işveren listesi kamuoyuna duyuruldu.
Çalışan memnuniyeti ve iş yeri kültürünü esas alan prestijli araştırmada, farklı ölçeklerdeki dev markalar ön plana çıktı.
Ağır sanayiden tekstile, savunma sanayisinden otomotive kadar geniş istihdam sağlayan lider kuruluşlar, çalışanlarına sundukları insani koşullar ve gelişim olanaklarıyla ülkenin en dinamik ve güvenilir yapıları olarak tescillendi.