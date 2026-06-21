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  4. Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor.

Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı markaların da dahil olduğu ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026’ listesini Forbes Türkiye ve Statista açıkladı.

Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor. - Sayfa 1

Uluslararası araştırma kuruluşlarının ortak çalışmasıyla Türkiye’nin en başarılı işveren listesi kamuoyuna duyuruldu.

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Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor. - Sayfa 2

Çalışan memnuniyeti ve iş yeri kültürünü esas alan prestijli araştırmada, farklı ölçeklerdeki dev markalar ön plana çıktı.

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Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor. - Sayfa 3

Ağır sanayiden tekstile, savunma sanayisinden otomotive kadar geniş istihdam sağlayan lider kuruluşlar, çalışanlarına sundukları insani koşullar ve gelişim olanaklarıyla ülkenin en dinamik ve güvenilir yapıları olarak tescillendi.

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Forbes Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Yerli markalar göğüs kabartıyor. - Sayfa 4

YERLİ MARKALAR LİSTEYİ DOMİNE ETTİ

İşte Forbes Türkiye ve Statista tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye’nin en iyi işverenleri:

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