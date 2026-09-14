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  4. Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı

Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı. Ford, Arçelik ve ASELSAN gibi devleri ardında bırakan Kocaeli merkezli şirket, listenin ilk sırasına çadır kurdu.

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Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı - Sayfa 1

İSO 500 raporunda şirketler; üretimden satışlar, net satış, kârlılık, ihracat ve çalışan sayısı gibi unsurlara göre sıralandı. Türkiye’nin sanayi devleri arasında zirvenin sahibi ise Kocaeli’den çıktı. İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları:

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Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı - Sayfa 2

1. TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. - Kocaeli Sanayi Odası

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Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı - Sayfa 3

2. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - İstanbul Sanayi Odası

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Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı - Sayfa 4

3. Star Rafineri A.Ş. - Ege Bölgesi Sanayi Odası

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