Ford, Arçelik, ASELSAN bile yanına yaklaşmadı! Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Kocaeli'den çıktı

İSO 500 raporunda şirketler; üretimden satışlar, net satış, kârlılık, ihracat ve çalışan sayısı gibi unsurlara göre sıralandı. Türkiye’nin sanayi devleri arasında zirvenin sahibi ise Kocaeli’den çıktı. İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları: