FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor!
Borsa İstanbul BIST100 endeksinde işlem gören Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) hissesi için 15 aracı kurum fiyat paylaştı.
Borsa İstanbul’un otomotiv devi Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) hisseleri yatırımcıların radarındaki yerini koruyor.
Şirket için 15 aracı kurumun açıkladığı hedef fiyatlar, hissede yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ediyor. Kurumların büyük bölümü “al” tavsiyesini korurken, hedef fiyatların mevcut seviyelerin üzerinde şekillenmesi alım fırsatı bekleyen yatırımcıların ilgisini artırıyor.
FROTO’da bilanço sonrası güncellenen beklentiler, hisseye yönelik olumlu görünümü desteklemeyi sürdürüyor.