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  4. FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor!

FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor!

Borsa İstanbul BIST100 endeksinde işlem gören Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) hissesi için 15 aracı kurum fiyat paylaştı.

FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un otomotiv devi Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) hisseleri yatırımcıların radarındaki yerini koruyor.

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FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor! - Sayfa 2

Şirket için 15 aracı kurumun açıkladığı hedef fiyatlar, hissede yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ediyor. Kurumların büyük bölümü “al” tavsiyesini korurken, hedef fiyatların mevcut seviyelerin üzerinde şekillenmesi alım fırsatı bekleyen yatırımcıların ilgisini artırıyor.

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FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor! - Sayfa 3

FROTO’da bilanço sonrası güncellenen beklentiler, hisseye yönelik olumlu görünümü desteklemeyi sürdürüyor.

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FROTO için 15 hedef fiyat; Alım fırsatı bekleyen yatırımcı istediğini alıyor! - Sayfa 4

OTOMOTİV DEVİ İÇİN 15 ARACI KURUM DEVREDE

Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre FROTO hisseleri için fiyat tahminleri şöyle:

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