FROTO için yüzde 72 prim beklentisi. Tam 17 hedef fiyat açıklandı.

Borsa İstanbul'un öncü şirketlerinden Ford Otosan (FROTO), bilanço dönemi sonrası analistlerin odağında. 26 Haziran 2026 itibarıyla 17 aracı kurumun güncellediği tahminlerde, hisse için en düşük hedef fiyat 120,00 TL, en yükseği ise 187,00 TL oldu.