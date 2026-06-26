FROTO için yüzde 72 prim beklentisi. Tam 17 hedef fiyat açıklandı.
Borsa İstanbul’un önemli şirketlerinden Ford Otosan (FROTO) hisseleri için 17 şirket ve aracı kurum fiyat beklentisi açıkladı.
Borsa İstanbul'un öncü şirketlerinden Ford Otosan (FROTO), bilanço dönemi sonrası analistlerin odağında. 26 Haziran 2026 itibarıyla 17 aracı kurumun güncellediği tahminlerde, hisse için en düşük hedef fiyat 120,00 TL, en yükseği ise 187,00 TL oldu.
Kurumların ortalama fiyat beklentisi 148,92 TL olarak gerçekleşti. FROTO’nun son kapanış fiyatı olan 86,35 TL dikkate alındığında, uzmanların sunduğu bu projeksiyon hissede tam %72,43 oranında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.