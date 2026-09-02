G20 ülkelerinin politika faizleri belli oldu. Dolar yatırımcısı varlıklarını bu 4 ülkeye kaydırıyor
Gelişmekte olan başta yüksek enflasyon olmak üzere ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalan ülkelerde görülen yüksek politika faizi dolar yatırımcısının iştahını kabartıyor. Trading Economics de G20 ülkeleri arasında politika faizi en yüksek olanları sıraladı.
Trading Economics verilerine göre, küresel ekonomiye yön veren G20 ülkelerinin uyguladığı politika faiz oranlarında belirgin bir ayrışma göze çarpıyor.
Yüksek enflasyonla mücadele eden ülkeler sıkı para politikasını sürdürürken, gelişmiş ekonomilerde faiz oranları daha makul seviyelerde seyrediyor.
Zirvede yer alan faiz oranları enflasyonist baskıların gücünü yansıtırken, listenin sonundaki düşük ve sıfır faiz politikaları ise ekonomik durağanlığı aşma ve büyümeyi destekleme hedefini ortaya koyuyor.