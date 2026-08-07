Galatasaray Lisesi'ne büyük şok! İki lisenin ardında kaldı... Zirve el değiştirdi
2026 LGS yerleştirme neticeleriyle beraber Türkiye'nin en yüksek taban puanlı liseleri de ortaya çıktı. Senelerdir ilk sırada bulunan Galatasaray Lisesi bu kez ilk iki sıranın dışında kalırken, listenin liderliği Kabataş Erkek Lisesi'ne geçti.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına göre, en yüksek taban puanla öğrenci alan lise Kabataş Erkek Lisesi oldu. İstanbul Erkek Lisesi ikinci sırada yer alırken, Galatasaray Lisesi ise iki köklü okulun gerisinde kalarak zirveyi kaybetti.
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