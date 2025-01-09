Gassal dizisinde şok eden ayrılık... Başroldeki isim ikinci sezonda olmayacak
TRT'nin Tabii platformu için çektiği Gassal dizisinde kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı. Yapımla duygusal bağ kuran izleyiciler bu ayrılık sonrası tepki gösterdi
Ahmet Kural'ın 30 yaşlarındaki bir gassal (ölüleri yıkayan kişi) olan Baki'yi canlandırdığı Tabii'nin ses getiren dizisi Gassal, sevenlerini üzdü. İlk sezondaki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu ile yollar ayrıldı
Gassal Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak' sorusunun peşine düşmesini konu alan Gassal dizisi, Türk dizi sektörüne damga vurmayı başarmıştı. Ücretsiz olarak yayınlanan ilk bölümü YouTube'da kısa süre içerisinde 7 milyonu aşan görüntülenme aldı.
İlk sezonun neredeyse tüm bölümleri büyük bir merakla takip edilen ve oldukça beğenilen dizi için ikinci sezon iple çekilirken hiç hesapta olmayan bir ayrılık gerçekleşti.