Gazeteciler bir bir YouTube'a geçiyor! Peki kim ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan 3 isim

Altaylı ile beraber YouTube daha ciddi bir platform haline gelirken izlenmeler de aldı başını gitti. Eski gazetecilerin her yüklediği video yüz binlere milyonlara ulaşıyor. Peki iyi ama gazeteciler YouTube üzerinden ne kadar para kazanıyor? Bakalım yapay zeka ChatGPT bu soruya nasıl cevap vermiş: