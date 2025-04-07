Gazeteciler bir bir YouTube'a geçiyor! Peki kim ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan 3 isim
Televizyon ekranları terk eden yıldız isimler birer birer YouTube'a geçiyor. Kısa sürede milyonlara hitap ediyor. Ana akım medyanın karşısında büyük güç oluyor.
Biraz YouTube geçmişine bakacak olursak ilk geçişin Cüneyt Özdemir tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Son kırılma noktası ise Habertürk TV'den ayrılarak YouTube platformuna geçen Fatih Altaylı oldu.
Altaylı ile beraber YouTube daha ciddi bir platform haline gelirken izlenmeler de aldı başını gitti. Eski gazetecilerin her yüklediği video yüz binlere milyonlara ulaşıyor. Peki iyi ama gazeteciler YouTube üzerinden ne kadar para kazanıyor? Bakalım yapay zeka ChatGPT bu soruya nasıl cevap vermiş:
1. Fatih Altaylı
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak, YouTube içerik üreticileri 1.000 izlenme başına yaklaşık 1,21 ABD doları gelir elde etmektedir. Bu oran ve kanalın izlenme verileri dikkate alındığında, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının aylık gelirinin 15.000 ila 25.000 (949.552,50 Türk Lirası) ABD doları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, bu rakamlar kesin olmayıp, reklamverenlerin teklifleri, izleyici demografisi ve içerik türü gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
2. Cüneyt Özdemir
Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalının aylık kazancı, izlenme sayısı ve reklam gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. Tahminlere göre, kanalın aylık geliri yaklaşık 7.000 ila 17.000 ABD doları (645.661,02 Türk Lirası) arasında olabilir. Bu rakamlar kesin olmayıp, içerik türü, izleyici demografisi ve reklamverenlerin teklifleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.