Geceleri ağlama krizlerine son: Bebeklerde kolik ve gaz sancısını bitiren doğal masaj teknikleri!
Anne ve babaların bebek büyütürken en çok çaresiz hissettiği ve panik yaptığı durumların başında, saatler süren ve durdurulamayan kolik ağlama krizleri geliyor. Özellikle yaşamın ilk haftalarında başlayıp üçüncü aya kadar yoğun şekilde devam eden kolik ve gaz sancıları, hem bebeğin huzurunu kaçırıyor hem de ebeveynlerin tükenmişlik yaşamasına neden oluyor. Tıbbi olarak altında ciddi bir hastalık yatmayan ancak bebeğin sindirim sisteminin henüz tam gelişmemesinden kaynaklanan bu süreç, evde uygulanacak doğru yöntemlerle hafifletilebiliyor.
KOLİK NEDİR VE BEBEKLERDE NEDEN ANİ AĞLAMA KRİZLERİNE YOL AÇAR?
Sağlıklı bir bebeğin haftada en az üç gün, günde üç saati aşan ve üç haftadan uzun süren nedeni belirsiz ağlama nöbetlerine tıp dünyasında kolik adı veriliyor. Bu krizler genellikle akşamüstü veya gece saatlerinde aniden başlıyor, bebeğin yüzü kızarıyor, yumruklarını sıkıyor ve bacaklarını karnına doğru çekerek acı çektiğini belli ediyor. Kolik, bir hastalık değil; bebeğin dış dünyaya, sese, ışığa ve en önemlisi sindirim sürecine uyum sağlama evresidir. Bebeğin henüz olgunlaşmamış bağırsak yapısı, emme sırasında yuttuğu hava ile birleştiğinde şiddetli bir baskı ve sancı yaratarak bu ağlama krizlerini tetikliyor.
SIKIŞAN GAZLARI HAREKETE GEÇİREN SAAT YÖNÜNDE KARIN MASAJI
Bebeklerde biriken gazın bağırsak yolunda rahatça ilerleyebilmesi için en etkili yöntemlerin başında avuç içiyle yapılan saat yönünde dairesel masajlar geliyor. Bebeğinizi sırtüstü sıcak bir odaya yatırdıktan sonra ellerinizi doğal bir yağ ile ısıtıp, göbek deliğinin çevresinde saat yönünde hafif baskılarla daireler çizebilirsiniz. Bağırsakların doğal anatomi yönü saat yönünde olduğu için, bu hareket gaz kabarcıklarının sıkışıp kalmasını önlüyor ve aşağı doğru itilmesini kolaylaştırıyor. Günde 2-3 kez, bebek sakin ve açken yapılan bu düzenli masaj, gazın birikmeden ve sancıya dönüşmeden vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.
İNATÇI GAZLARI ANINDA ÇIKARAN BİSİKLET ÇEVİRME EGZERSİZİ
Karın masajının hemen ardından uygulanabilecek en pratik ve sonuç veren teknik, bebeklere yaptırılan bisiklet çevirme egzersizidir. Bebeğin bacaklarını bileklerinden nazikçe tutarak, sanki bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi sırayla karnına doğru hafifçe bastırıp geri uzatmanız gerekir. İki dizi aynı anda yavaşça karna doğru itip 5 saniye beklemek, karın içi basıncı artırarak bağırsak köşelerinde sıkışan inatçı gazların anında tahliye edilmesini sağlıyor. Bu hareket hem bebeğin esnekliğini artırıyor hem de pelvik kasları gevşeterek sindirim sisteminin mekanik olarak rahatlamasını sağlıyor.
BAĞIRSAKLARI AYAKTAN UYARAN ETKİLİ REFLEKSOLOJİ MASAJI
Bebeklerin ayak tabanlarında, vücudun tüm organlarına ve özellikle sindirim sistemine sinyal gönderen hassas sinir uçları bulunuyor. Bebeğin ayak parmaklarının hemen altındaki etli kısım ile topuk arasındaki çukur bölgeye başparmağınızla hafif dairesel hareketlerle masaj yapmak bağırsakları doğrudan uyarır. Refleksoloji temelli bu teknik, sinir sistemini yatıştırarak bebeğin genel bir gevşeme moduna geçmesini ve sancının yarattığı kasılmaların azalmasını sağlıyor. Ayak tabanına yapılan sıcak bir dokunuş, sadece gazı çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bebeğin uykuya dalış süresini de kısaltıyor.