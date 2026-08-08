Geceleri ağlama krizlerine son: Bebeklerde kolik ve gaz sancısını bitiren doğal masaj teknikleri!

KOLİK NEDİR VE BEBEKLERDE NEDEN ANİ AĞLAMA KRİZLERİNE YOL AÇAR?

Sağlıklı bir bebeğin haftada en az üç gün, günde üç saati aşan ve üç haftadan uzun süren nedeni belirsiz ağlama nöbetlerine tıp dünyasında kolik adı veriliyor. Bu krizler genellikle akşamüstü veya gece saatlerinde aniden başlıyor, bebeğin yüzü kızarıyor, yumruklarını sıkıyor ve bacaklarını karnına doğru çekerek acı çektiğini belli ediyor. Kolik, bir hastalık değil; bebeğin dış dünyaya, sese, ışığa ve en önemlisi sindirim sürecine uyum sağlama evresidir. Bebeğin henüz olgunlaşmamış bağırsak yapısı, emme sırasında yuttuğu hava ile birleştiğinde şiddetli bir baskı ve sancı yaratarak bu ağlama krizlerini tetikliyor.