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  4. Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor.

Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor.

Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarını kara kara düşünürken henüz liseyi okuyanlar için geleceği parlak 2 yıllık okullar belli oldu.

Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor. - Sayfa 1

Üniversite mezunları istihdam kaygısı yaşarken, mesleki eğitimi önceleyen 2 yıllık ön lisans bölümleri iş dünyasının gözdesi haline geldi.

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Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor. - Sayfa 2

Henüz lise çağındakiler için rehber niteliği taşıyan bu geleceği parlak programlar, teknik uzmanlık açığını kapatıyor.

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Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor. - Sayfa 3

Özel sektörün mezunlarını adeta havada kaptığı bu dinamik bölümler, kısa sürede garantili kariyer ve yüksek kazanç kapısı aralıyor.

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Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor. - Sayfa 4

GELECEĞİ PARLAK 2 YILLIK BÖLÜMLER

Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un sosyal medya hesabı uz.psk.dan.ikoc’da paylaştığı bilgiye göre geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri şöyle:

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