Geleceği parlak 2 yıllık üniversite bölümleri; Özel şirketler mezunları havada kapıyor.
Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarını kara kara düşünürken henüz liseyi okuyanlar için geleceği parlak 2 yıllık okullar belli oldu.
Üniversite mezunları istihdam kaygısı yaşarken, mesleki eğitimi önceleyen 2 yıllık ön lisans bölümleri iş dünyasının gözdesi haline geldi.
Henüz lise çağındakiler için rehber niteliği taşıyan bu geleceği parlak programlar, teknik uzmanlık açığını kapatıyor.
Özel sektörün mezunlarını adeta havada kaptığı bu dinamik bölümler, kısa sürede garantili kariyer ve yüksek kazanç kapısı aralıyor.