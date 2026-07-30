Geleceğini inşa eden gençler artık bu bölümleri tercih ediyor. İlk defa öğrenci alacak 16 bölüm
YÖK, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı döneminde 7’si lisans, 9’u size ön lisans olmak üzere 16 yeni programın açıldığını ve tercihlerin kabul edileceğini açıkladı.
YKS sonuçlarının ardından ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte adaylar için 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında heyecanlı maraton başladı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel teknolojik dönüşüme uyum sağlamak amacıyla yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi.
İstihdam odaklı bu yenilikle yükseköğretimde dijitalleşme süreci hız kazanıyor. İşte YÖK’ün ilk defa öğrenci alacağı 16 yeni program: