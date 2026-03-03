Geleneksel lezzet, modern konfor: Arzum Türk Kahve Makinesi 4 Mart Çarşamba ŞOK'ta!
4-24 Mart 2026 tarihleri arasında ŞOK raflarında, geleneksel Türk kahvesinin eşsiz tadını modern kolaylıkla buluşturan Türk kahve makinesi sizi bekliyor. Köpüklü kahve keyfi artık tek tuşla evinizde...
ARZUM OKKA MİNİO GO TÜRK KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 1,599 TL
ARZUM MİSTOST IZGARA&TOST MAKİNESİ
Fiyat: 2,199 TL
2 KİŞİLİK İSTİRİDYE PORSELEN KAHVE FİNCAN TAKIMI
Fiyat: 499 TL
EMSAN ARYA DÖKÜM KEK KALIBI
Fiyat: 399 TL
