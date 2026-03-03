Geleneksel lezzet, modern konfor: Arzum Türk Kahve Makinesi 4 Mart Çarşamba ŞOK'ta!

  1. Ekonomim
4-24 Mart 2026 tarihleri arasında ŞOK raflarında, geleneksel Türk kahvesinin eşsiz tadını modern kolaylıkla buluşturan Türk kahve makinesi sizi bekliyor. Köpüklü kahve keyfi artık tek tuşla evinizde...

ARZUM OKKA MİNİO GO TÜRK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

ARZUM MİSTOST IZGARA&TOST MAKİNESİ

Fiyat: 2,199 TL

2 KİŞİLİK İSTİRİDYE PORSELEN KAHVE FİNCAN TAKIMI

Fiyat: 499 TL

EMSAN ARYA DÖKÜM KEK KALIBI 

Fiyat: 399 TL

SLAZENGER KADIN KAŞKORSE TEK ALT

Fiyat: 399 TL

KADIN OMUZ ÇANTASI

Fiyat: 299 TL

BORCAM KAPAKLI KARE TENCERE

Fiyat: 219 TL

FREZYA KASE 4'LÜ

Fiyat: 109 TL

