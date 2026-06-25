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  4. Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de!

Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de!

A101, mutfaklarda kahve keyfini pratik ve zahmetsiz hale getirmek adına Sinbo otomatik Türk kahvesi makinesi modelini bugünden itibaren satışa sunuyor. Ev ve ofis yaşantısında günlük rutinleri kolaylaştırmayı hedefleyen bu aktüel teknoloji kampanyası, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Taşmayı önleyen akıllı algılama sensörlerine ve ideal köpük kıvamını yakalayan özel pişirme teknolojisine sahip olan bu yerli üretim cihaz, bir hafta boyunca tüm A101 şubelerinde raflarda yer alacak.

Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de! - Sayfa 1

OLA EFB7 ADVENTURE KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

PİRANHA 5015 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ SCOOTER

Fiyat: 15,490 TL

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Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de! - Sayfa 2

ONVO 43VQ80F3FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 11,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,999 TL

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Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de! - Sayfa 3

THULL GAMING KLAVYE

Fiyat: 399 TL

PİRANHA 1910 OYUN KONSOLU

Fiyat: 599 TL

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Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de! - Sayfa 4

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 30,999 TL

FUJİPLUS 18000 BTU KLİMA

Fiyat: 33,499 TL

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