Geleneksel lezzet pratiklikle buluşuyor: Sinbo Otomatik Türk Kahve Makinesi bugün A101’de!
A101, mutfaklarda kahve keyfini pratik ve zahmetsiz hale getirmek adına Sinbo otomatik Türk kahvesi makinesi modelini bugünden itibaren satışa sunuyor. Ev ve ofis yaşantısında günlük rutinleri kolaylaştırmayı hedefleyen bu aktüel teknoloji kampanyası, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Taşmayı önleyen akıllı algılama sensörlerine ve ideal köpük kıvamını yakalayan özel pişirme teknolojisine sahip olan bu yerli üretim cihaz, bir hafta boyunca tüm A101 şubelerinde raflarda yer alacak.
OLA EFB7 ADVENTURE KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 29,990 TL
PİRANHA 5015 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ SCOOTER
Fiyat: 15,490 TL
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ONVO 43VQ80F3FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 11,999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 16,999 TL
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