Geleneksel lezzet teknolojiyle buluşuyor: Arzum Okka Türk Kahve Makinesi 26 Haziran Cuma BİM’de
Geleneksel lezzet teknolojiyle buluşuyor: Arzum Okka Türk Kahve Makinesi 26 Haziran Cuma BİM’de
BİM, Türk kahvesi tutkunlarının mutfaktaki konforunu artıracak yepyeni bir teknoloji hamlesiyle zenginleşiyor. Yenilikçi özellikleri ve pratik kullanımıyla öne çıkan Arzum Okka Minio Go Türk kahvesi makinesi, 26 Haziran Cuma günü tüm mağazalarda avantajlı ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor. Tek seferde 4 fincana kadar kahve demleme imkanı sunan bu akıllı model, ağır ateşte ideal pişirme algoritması ve taşma önleyici emniyet sistemiyle kıvamı tam, bol köpüklü geleneksel lezzetleri fincanlara taşıyor.
JBL GO ESSENTIAL 2 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1.690 TL
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