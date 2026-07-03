Gelişmiş performans ve geniş hafıza: Casper Via M45 Cep Telefonu bugün BİM’de!
Gelişmiş performans ve geniş hafıza: Casper Via M45 Cep Telefonu bugün BİM’de!
Yüksek teknoloji özellikleriyle donatılan Casper Via M45 cep telefonu, bütçe dostu yapısı ve güçlü performansıyla eksiksiz bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Cihaz; 6 GB RAM kapasitesi, 128 GB dahili depolama alanı, 6.517 inç HD+ ekranı ve uzun ömürlü 5000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Yapay zeka destekli 50 MP arka kamerası ve MediaTek G85 işlemci mimarisiyle günlük kullanımda akıcı performans sağlayan bu şık tasarımlı akıllı telefon, uygun fiyatıyla teknoloji severleri bekliyor.
DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55DQ4000
Fiyat: 21.500 TL
1 | 118
2 | 118
3 | 118
4 | 118
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.