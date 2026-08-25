Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim.
Japon otomotiv devi Toyota 2026 Ağustos ayı sonuna kadar Corolla modelinde geçerli 600 bin liralık indirimi duyurdu.
Japon otomotiv devi Toyota, 2026 Ağustos ayı sonuna kadar geçerli dev kampanyasıyla sıfır araç piyasasında kartları yeniden dağıtıyor.
Amiral gemisi Corolla modelinde 600 bin TL’ye varan büyük bir indirim başlatan marka, pazardaki rekabeti adeta alevlendirdi.
Sınırlı süreyle geçerli bu fırsat, yeni otomobil almayı planlayan tüketiciler için büyük bir cazibe oluştururken piyasadaki tüm dengeleri de değiştirmeye aday görünüyor.