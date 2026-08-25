  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim.

Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim.

Japon otomotiv devi Toyota 2026 Ağustos ayı sonuna kadar Corolla modelinde geçerli 600 bin liralık indirimi duyurdu.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim. - Sayfa 1

Japon otomotiv devi Toyota, 2026 Ağustos ayı sonuna kadar geçerli dev kampanyasıyla sıfır araç piyasasında kartları yeniden dağıtıyor.

1 | 8
Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim. - Sayfa 2

Amiral gemisi Corolla modelinde 600 bin TL’ye varan büyük bir indirim başlatan marka, pazardaki rekabeti adeta alevlendirdi.

2 | 8
Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim. - Sayfa 3

Sınırlı süreyle geçerli bu fırsat, yeni otomobil almayı planlayan tüketiciler için büyük bir cazibe oluştururken piyasadaki tüm dengeleri de değiştirmeye aday görünüyor.

3 | 8
Gemileri yakmak buna denir: Toyota’dan cazibesini artıracak 600.000 TL’lik dev indirim. - Sayfa 4

COROLLA İÇİN DEV İNDİRİM!

turkiye.toyota.com.tr’deki bilgiye göre güncel kampanyalar şu şekilde:

 

 

4 | 8