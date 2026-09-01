Gençler hangi şirkette çalışmak istiyor? Bu araştırma herkesi şaşırttı! İşte en gözde 20 şirket
Gençlerin istihdamda yer almayı arzu ettiği şirketler belli oldu! Realta tarafından yapılan 2026 En Gözde Şirketler araştırması, üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin tercihlerini ortaya koydu. İşte zirvede yer alan 20 şirket…
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Gençlerin iş camiasındaki opsiyonları ve firmalara dair beklentileri belli oldu. Realta Danışmanlık tarafından 2009’dan günümüze kadar gerçekleştirilen En Gözde Şirketler araştırmasının 2026 neticeleri, 98 bin 28 üniversite öğrencisi ve 39 bin 627 genç profesyonelin katılımıyla hazırlandı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
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