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  4. Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor!

Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor!

BİM, mutfaktaki saklama alanını genişletmek ve gıdalarını ilk günkü tazeliğinde korumak isteyenler için üstün soğutma teknolojisine sahip bir beyaz eşya fırsatı sunuyor. Gelişmiş dondurma performansıyla öne çıkan Keysmart Nofrost buzdolabı çeşitleri, 15 Temmuz Çarşamba günü bütçe dostu kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Karlanmayı önleyen akıllı sistemi ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan motor yapısıyla dikkat çeken bu teknolojik cihazlar, mutfak harcamalarını hafifletirken şık dış tasarımıyla da evine modern bir dokunuş katmak isteyenlerin öncelikli tercihi oluyor.

Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 33,900 TL

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Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 24,900 TL

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Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 17,900 TL

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Geniş hacmiyle mutfakların yeni gözdesi: BİM’e 15 Temmuz Çarşamba Nofrost Buzdolabı geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 19,900 TL

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