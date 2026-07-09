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  4. Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor!

Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor!

Haftalık biriken dağ gibi çamaşırları veya yorgan gibi büyük tekstil ürünlerini tek seferde zahmetsizce yıkamak isteyenler için bugün A101’de satışa sunulacak olan SEG çamaşır makinesi, 9 kilogramlık geniş tambur hacmiyle öne çıkıyor. Gürültüyü bitiren sessiz inverter motor teknolojisiyle donatılan 1000 devirlik bu cihaz; 15 programı, LED göstergesi ve hızlı yıkama fonksiyonuyla raflarda yer alıyor.

Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 1

SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV

Fiyat: 43,999 TL

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

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Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 1,399 TL

PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN

Fiyat: 199 TL

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Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,499 TL

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Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VB1 NEO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 19,990 TL

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

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