Geniş hazne, hızlı yıkama: Bugün A101'e Çamaşır Makinesi geliyor!
Haftalık biriken dağ gibi çamaşırları veya yorgan gibi büyük tekstil ürünlerini tek seferde zahmetsizce yıkamak isteyenler için bugün A101’de satışa sunulacak olan SEG çamaşır makinesi, 9 kilogramlık geniş tambur hacmiyle öne çıkıyor. Gürültüyü bitiren sessiz inverter motor teknolojisiyle donatılan 1000 devirlik bu cihaz; 15 programı, LED göstergesi ve hızlı yıkama fonksiyonuyla raflarda yer alıyor.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1,399 TL
PİRANHA 5568 ŞARJLI MASAÜSTÜ FAN
Fiyat: 199 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
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