GERÇEK BİR EFSANE: BİM'E NOKİA TUŞLU CEP TELEFONU GELİYOR! (BİM 20-26 EYLÜL)
Akıllı telefonların bitmek bilmeyen bildirimlerinden, her gün şarj aleti aramaktan ve sürekli gelen sistem güncellemelerinden yorulanlar için harika bir haberimiz var! BİM, bu hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğuyla ezber bozuyor ve gerçek bir efsaneyi raflarına taşıyor. 20-26 Eylül BİM Aktüel listesinde yer alan tuşlu Nokia tuşlu cep telefonu, pazar gününden itibaren dayanıklı yapısı ve bütçe dostu fiyatıyla alıcılarını bekliyor.
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