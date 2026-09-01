Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke
Güneydoğu Asya, az bütçeyle seyahat etmek isteyen gezginlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Günlük 30 doların altında konaklama, yemek ve ulaşım imkanları sunan 10 ülke belli oldu.
Sırt çantanızı alıp uzun bir Asya yolculuğuna çıkmak için yüksek bütçelere ihtiyaç yok. Uygun fiyatlı konaklama ve sokak lezzetlerinin yanı sıra tropik plajları, tarihi tapınakları ve etkileyici doğasıyla öne çıkan ülkeler, düşük maliyetli gezi arayanlara unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte günlük 30 doların altında gezebileceğiniz 10 Güneydoğu Asya ülkesi.
9. Filipinler
konaklama: 8–15$
yemek: 6–10$
ulaşım: 4–8$ (yerel)
aktiviteler: 5–10$
günlük bütçe: 33$