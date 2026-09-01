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Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke

Güneydoğu Asya, az bütçeyle seyahat etmek isteyen gezginlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Günlük 30 doların altında konaklama, yemek ve ulaşım imkanları sunan 10 ülke belli oldu.

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Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke - Sayfa 1

Sırt çantanızı alıp uzun bir Asya yolculuğuna çıkmak için yüksek bütçelere ihtiyaç yok. Uygun fiyatlı konaklama ve sokak lezzetlerinin yanı sıra tropik plajları, tarihi tapınakları ve etkileyici doğasıyla öne çıkan ülkeler, düşük maliyetli gezi arayanlara unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte günlük 30 doların altında gezebileceğiniz 10 Güneydoğu Asya ülkesi.

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Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke - Sayfa 2

10. Malezya

konaklama: 8–15$
yemek: 7–12$
ulaşım: 3–8$
aktiviteler: 5–15$
günlük bütçe: 36$

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Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke - Sayfa 3

9. Filipinler

konaklama: 8–15$
yemek: 6–10$
ulaşım: 4–8$ (yerel)
aktiviteler: 5–10$
günlük bütçe: 33$

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Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke - Sayfa 4

8. Vietnam

konaklama: 8–12$
yemek: 8–12$
ulaşım: 4–8$
aktiviteler: 3–6$
günlük bütçe: 31$

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