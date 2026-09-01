Gezginler seçti! Güneydoğu Asya'da günlük 30 doların altında sırt çantasıyla gezebileceğiniz 10 ülke

Sırt çantanızı alıp uzun bir Asya yolculuğuna çıkmak için yüksek bütçelere ihtiyaç yok. Uygun fiyatlı konaklama ve sokak lezzetlerinin yanı sıra tropik plajları, tarihi tapınakları ve etkileyici doğasıyla öne çıkan ülkeler, düşük maliyetli gezi arayanlara unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte günlük 30 doların altında gezebileceğiniz 10 Güneydoğu Asya ülkesi.