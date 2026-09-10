Gezginler ülke ülke seçti! İşte en ucuz, orta ve pahalı destinasyonlar
Gezi bütçesini önceden planlamak isteyenler adına ülkelerin harcama düzeyleri mühim bir unsur haline geliyor. Gezginlerin ortalama günlük harcamaları üzerinden yapılan değerlendirmede, en ucuzdan en pahalıya çeşitli bütçelere hitap eden destinasyonlar öne çıktı.
Bir ülkeye gitmeden önce uçak bileti ve konaklama kadar günlük harcamaların da hesaba katılması şart. Yeme-içme, ulaşım, konaklama ve aktiviteler gibi giderler destinasyondan destinasyona büyük farklılık gösterirken, bazı ülkelerde daha düşük bütçeyle seyahat etmek mümkün olabiliyor.
Gezginlerin deneyimleri ve ortalama günlük harcama seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan listede ülkeler; ucuz, orta ve pahalı destinasyonlar olarak öne çıkıyor. İşte seyahat bütçesine göre gezginlerin tercih ettiği en ucuz, orta ve pahalı destinasyonlar…