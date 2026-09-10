Gezginler ülke ülke seçti! İşte en ucuz, orta ve pahalı destinasyonlar

Bir ülkeye gitmeden önce uçak bileti ve konaklama kadar günlük harcamaların da hesaba katılması şart. Yeme-içme, ulaşım, konaklama ve aktiviteler gibi giderler destinasyondan destinasyona büyük farklılık gösterirken, bazı ülkelerde daha düşük bütçeyle seyahat etmek mümkün olabiliyor.