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Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor

2026'nın günlük bütçesi en düşük tatil destinasyonları gezginlerin değerlendirmeleriyle açıklandı. Uygun fiyatlı konaklama, ekonomik yeme-içme seçenekleri ve zengin kültürel deneyimleriyle öne çıkan 10 rota, bütçesini zorlamadan dünyayı keşfetmek isteyenlere hitap ediyor.

Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor - Sayfa 1

Seyahat maliyetlerinin arttığı dönemde, daha az harcayarak daha fazla deneyim yaşamak isteyenler için 2026'nın en ekonomik tatil destinasyonları belli oldu. Nepal'in etkileyici dağlarından Laos'un tarihi tapınaklarına, Arnavutluk'un sahillerinden Vietnam'ın canlı şehirlerine uzanan listede yer alan 10 ülke, günlük düşük seyahat bütçesiyle unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

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Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor - Sayfa 2

10. Bosna Hersek
Günlük Bütçe: 35-55 dolar

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Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor - Sayfa 3

9. Arnavutluk
Günlük Bütçe: 35-50 dolar

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Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor - Sayfa 4

8. Hindistan
Günlük Bütçe: 25-40 dolar

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