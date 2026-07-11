Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor

Seyahat maliyetlerinin arttığı dönemde, daha az harcayarak daha fazla deneyim yaşamak isteyenler için 2026'nın en ekonomik tatil destinasyonları belli oldu. Nepal'in etkileyici dağlarından Laos'un tarihi tapınaklarına, Arnavutluk'un sahillerinden Vietnam'ın canlı şehirlerine uzanan listede yer alan 10 ülke, günlük düşük seyahat bütçesiyle unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.