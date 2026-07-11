Gezginlere göre günlük bütçesi en ucuz 10 tatil destinasyonu; Türkler akın ediyor
2026'nın günlük bütçesi en düşük tatil destinasyonları gezginlerin değerlendirmeleriyle açıklandı. Uygun fiyatlı konaklama, ekonomik yeme-içme seçenekleri ve zengin kültürel deneyimleriyle öne çıkan 10 rota, bütçesini zorlamadan dünyayı keşfetmek isteyenlere hitap ediyor.
Seyahat maliyetlerinin arttığı dönemde, daha az harcayarak daha fazla deneyim yaşamak isteyenler için 2026'nın en ekonomik tatil destinasyonları belli oldu. Nepal'in etkileyici dağlarından Laos'un tarihi tapınaklarına, Arnavutluk'un sahillerinden Vietnam'ın canlı şehirlerine uzanan listede yer alan 10 ülke, günlük düşük seyahat bütçesiyle unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.
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