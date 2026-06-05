Gezginlere göre Türk vatandaşlarının gidebileceği 15 bütçe dostu ülke; En uygunları bu listede

Yükselen döviz kurları sebebiyle yurt dışı tatili pek çok kişi adına daha maliyetli hale gelse de, hâlâ mali bir şekilde keşfedilebilecek ülkeler bulunuyor. Gezginlerin tercihleri doğrultusunda derlenen listede Balkanlar, Kafkaslar ve Asya'daki bazı destinasyonlar düşük bütçeyle seyahat etme olanağı sunuyor. Hem kültürel zenginlikleri hem de elverişli ücretleriyle dikkat çeken bu ülkeler, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ekonomik yurt dışı rotaları arasında yer alıyor.