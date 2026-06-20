Gezginlere göre Türkiye'nin en güzel 10 koyu! Cam gibi denizi, pırlanta gibi sahili var
Türkiye’nin dört bir tarafındaki gezginlerin oylarıyla tespit edilen "en güzel 10 koy" listesi belli oldu. Turkuaz rengi denizi, el değmemiş doğası ve cam gibi berrak sularıyla dikkat çeken koylar, yaz sezonunda tatilcilerin yeni gözdesi olmaya aday.
Türkiye’nin kıyı şeridinde yer alan ve doğallığını büyük ölçüde koruyan koylar, yerli ve yabancı gezginlerin değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde bulunan bu 10 özel koy, ince kumlu sahilleri, pırıl pırıl denizi ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Bilhassa kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil arayanların ilgisini çeken koylar, yaz sezonunda keşfedilmesi gereken rotalar içerisinde gösteriliyor.