Gezginlere göre Türkiye'nin en güzel 10 koyu! Cam gibi denizi, pırlanta gibi sahili var

Türkiye’nin kıyı şeridinde yer alan ve doğallığını büyük ölçüde koruyan koylar, yerli ve yabancı gezginlerin değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde bulunan bu 10 özel koy, ince kumlu sahilleri, pırıl pırıl denizi ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Bilhassa kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil arayanların ilgisini çeken koylar, yaz sezonunda keşfedilmesi gereken rotalar içerisinde gösteriliyor.