Gezginlere göre Türklerin vizesiz gidebileceği en iyi 7 fiyat performans ülkesi! Asla cebi yormuyor
Pasaportunu alıp gezmek isteyen Türk gezginler için hem bütçeyi zorlamayan hem de vize engeli olmayan rotalar dikkat çekiyor. Seyahat severlerin değerlendirmelerine göre, elverişli fiyatları ve sundukları deneyimlerle dikkat çeken en iyi 7 vizesiz ülke belli oldu.
Yurt dışında cebi yormayan bir tatil yapmak isteyen Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkânı sunan ülkeler büyük ilgi görüyor. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetleriyle öne çıkan destinasyonlar, hem bütçe dostu hem de keşif dolu bir tatil arayan gezginlerin favorisi haline geldi. İşte Türklerin vizesiz ziyaret edebileceği en iyi fiyat-performans ülkeleri.
Arjantin: Enflasyonun etkisiyle ülkede lüks bir restoranda akşam yemeği yemek bile birçok turist için oldukça uygun maliyetli hale gelmiş durumda.
Vietnam: Vize olmasına rağmen bütçe dostu bir ülke. Sokak lezzetleri ve nehir turları ise neredeyse “çok uygun fiyatlı” kategorisinde.