GFP 2026’nın en güçlü ordularını açıkladı; Türkiye'nin PwrIndx’i değişti. Kara, Hava, Deniz…
Türkiye’nin her yıl başarıyla ilk 10’da kalabildiği Global Fire Power askeri güç sıralamasının 2026 ve son güncel hali yayımlandı.
globalfirepower.com’un 2026 yılı raporuna göre, küresel askeri güç sıralamasında operasyonel kapasite ve caydırıcılık odaklı denge korunmaya devam ediyor.
Puanlama sistemindeki güncellemeler ve küresel ekonomik dinamiklerin etkisiyle envanter ve güç endeksi (PwrIndx) verilerinde revizyonlar yaşansa da, yerli savunma sanayii odaklı üretim ve sahadaki operasyonel tecrübe, sıralamada elit konumun sürdürülmesini sağlıyor.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 30 ÜLKESİ! TÜRKİYE YİNE İLK 10’DA
İşte GFP’nin 2026 yılı analizlerine göre Dünyanın En Güçlü 30 ülkesi: