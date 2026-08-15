GIDA REYONLARI YIKILIYOR! BİM’DE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
BİM indirim rüzgarı 18-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda reyonlarında fırtınalar estiriyor! Zeytinyağından bakliyata, kahvaltılıklardan süt ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere kadar onlarca ürün sudan ucuz fiyatlarla raflara iniyor. Cüzdanınızı rahatlatacak bu dev fırsat haftasını sakın es geçmeyin, stoklar tükenmeden erken gelen kapar!
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