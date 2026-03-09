  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler

Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler

BİM, 10 Mart 2026 Salı günü kapılarını dev bir indirimle açıyor! Mutfakların temel gıda ihtiyaçlarından, ev temizliğinin vazgeçilmez ürünlerine kadar yüzlerce kalemde fiyatlar düşüyor. Hem cüzdanını düşünen hem de kaliteden ödün vermeyenlerin beklediği 'Salı Fırsatları', stoklarla sınırlı avantajlı paketleriyle tüm BİM mağazalarında sizi bekliyor.

Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler - Sayfa 1
1 | 81
Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler - Sayfa 2
2 | 81
Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler - Sayfa 3
3 | 81
Gıda ve temizlikte büyük fırsat: BİM’den 10 Mart Salı günü alışveriş sepetini dolduracak indirimler - Sayfa 4

TORKU DANA PASTIRMA 100 G

Fiyat: 219 TL

4 | 81