Gıda ve temizlikte yılın fırsatı: 4-10 Ağustos tarihleri arasında BİM’e gelen kazanıyor!
BİM, 4 - 10 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak ve adından çok söz ettirecek yeni haftalık indirim rüzgarını duyurdu. temel gıda ürünlerinden, evinizin tüm hijyen ihtiyacını karşılayacak temizlik malzemelerine kadar büyük bir indirim sizi bekliyor. Ev ekonomisine doğrudan can suyu olacak bu kampanya, kalitesiyle öne çıkan temel ihtiyaç ürünlerini kaçırılmayacak fiyat etiketleriyle raflara taşıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı ürünlerin stokları her mağaza için sınırlı sayıda tutulduğundan, 4 Ağustos sabahı erken saatlerde size en yakın BİM şubesinin yolunu tutmanızda büyük fayda var.
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