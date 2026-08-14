GIDADA MÜTHİŞ İNDİRİM! TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 14-16 AĞUSTOS)
Tarım Kredi'de çılgın hafta sonu başladı! 14-16 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğunda kıyma, tavuk pirzola ve yumurtada fiyatlar dibe vurdu. Üstelik İçim kefir ve Torku üçgen peynirde 2. ürüne %50 indirim müjdesi geldi! İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi!
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TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 850 G
Fiyat: 199 TL
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G
Fiyat: 134,90 TL
TAVUK PİRZOLA KG
Fiyat: 189 TL
M BOY 10'LU ORGANİK YUMURTA
Fiyat: 99 TL
SÜTAŞ LABNE 400 G
Fiyat: 114,90 TL
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SEÇİLİ ÜRÜNLERDE İKİNCİSİ %50 İNDİRİMLİ
İÇİM KEFİR ÇİLEKLİ, SADE, ORMAN MEYVELİ 250 ML
Fiyat: 42,90 TL
TORKU ÜÇGEN PEYNİR 100 G
Fiyat: 52,90 TL
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