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GIDADA MÜTHİŞ İNDİRİM! TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 14-16 AĞUSTOS)

Tarım Kredi'de çılgın hafta sonu başladı! 14-16 Ağustos Tarım Kredi Kat Kat Fırsat kataloğunda kıyma, tavuk pirzola ve yumurtada fiyatlar dibe vurdu. Üstelik İçim kefir ve Torku üçgen peynirde 2. ürüne %50 indirim müjdesi geldi! İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi!

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GIDADA MÜTHİŞ İNDİRİM! TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 14-16 AĞUSTOS) - Sayfa 1

TARIM KREDİ TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 850 G

Fiyat: 199 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 3000 G

Fiyat: 134,90 TL

TAVUK PİRZOLA KG

Fiyat: 189 TL

M BOY 10'LU ORGANİK YUMURTA

Fiyat: 99 TL

SÜTAŞ LABNE 400 G

Fiyat: 114,90 TL

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GIDADA MÜTHİŞ İNDİRİM! TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 14-16 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE İKİNCİSİ %50 İNDİRİMLİ

İÇİM KEFİR ÇİLEKLİ, SADE, ORMAN MEYVELİ 250 ML

Fiyat: 42,90 TL

TORKU ÜÇGEN PEYNİR 100 G

Fiyat: 52,90 TL

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GIDADA MÜTHİŞ İNDİRİM! TARIM KREDİ KAT KAT FIRSAT KATALOĞU YAYINLANDI! (TARIM KREDİ 14-16 AĞUSTOS) - Sayfa 3

CUMA FIRSATI!

BLENDAX ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 99 TL

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